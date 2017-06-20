Пирс: Роналду — 32 года, его стоит приобретать только как свободного агента

Экс-наставник «Манчестер Сити» и молодёжной сборной Англии Стюарт Пирс прокомментрировал слухи о том, что «МЮ» готовит сделку с мадридским «Реалом», по которой обменяет голкипера Давида Де Хеа на форварда Криштиану Роналду.
«Де Хеа, переходящий в „Реал“, о чём сейчас говорят, это был бы очень плохой шаг. Я считаю, что у „МЮ“ сейчас молодой вратарь на вершине своей игры, и его продажа была бы плохим ходом. Что касается Роналду, то ему 32, и всё зависит от денег, которые за него придётся заплатить. В 32 года я бы, как тренер, попытался заполучить его только как свободного агента», — приводит слова Пирса Daily Star.