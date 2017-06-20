«Боруссия» Д продаст У. Дембеле «Барселоне» не менее чем за € 90 млн

«Барселона» продолжает прилагать усилия к тому, чтобы приобрести нападающего дортмундской «Боруссии» Усмана Дембеле, сообщает Bild.
Согласно информации источника, спортивный директор каталонского клуба Роберт Фернандес провёл переговоры с агентом футболиста. Немецкий клуб в свою очередь не собирается расставаться со своим игроком, но если будет вынужден сделать это, то перед «Барселоной» будет стоять очень сложная задача: сине-гранатовые должны будут заплатить минимум € 90 млн, чтобы купить трансферный лист Дембеле.
Контракт игрока с «Боруссией» в силе до лета 2021 года.
Агент Дембеле: переговоры Усмана с «Барселоной» возобновятся после отпуска