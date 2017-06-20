Источник: «Челси» согласовал условия контракта с форвардом «Эвертона» Лукаку

«Челси» договорился об условиях контракта с нападающим «Эвертона» Ромелу Лукаку, сообщает Daily Express. По информации издания, футболист будет получать около £ 150 тыс. (€ 171 тыс.) в неделю в случае перехода в лондонский клуб.
Переговоры между клубами идут медленно. «Ириски» установили на Лукаку цену £ 100 млн, «Челси» не готов платить подобную сумму.
24-летний бельгиец провёл в минувшем сезоне 39 матчей за «Эвертон», в которых отличился 26 раз и отдал 7 результативных передач. Лукаку перешёл в ливерпульский клуб из «Челси» в 2014 году за € 35,36 млн. Контракт футболиста рассчитан до 2019 года.
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