Лёв: Киммих – один из самых больших талантов, виденных мной за последние 10 лет

Главный тренер сборной Германии Йоахим Лёв не поскупился на похвалу в адрес полузащитника национальной команды Джошуа Киммиха. Лёв не сомневается, что футболиста мюнхенской «Баварии» ждёт блестящее будущее.
«Киммих – один из самых больших талантов, виденных мной за последние 10 лет. Он горит желанием работать на пределе своих сил на каждой тренировке», — цитирует Лёва tz.
Ранее приводились слова главного тренера «Баварии» Карло Анчелотти, который считает Киммиха наследником бывшего капитана команды Филиппа Лама, повесившего бутсы на гвоздь по окончании минувшего сезона.
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