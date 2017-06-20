Дани Алвес может расторгнуть контракт с «Ювентусом»

Защитник Дани Алвес хочет покинуть «Ювентус» и уже сообщил об этом руководству клуба, пишет сайт журналиста Джанлуки Ди Марцио.
Агент бразильского футболиста 19 июня встретился с генеральным директором «Ювентуса» Джузеппе Мароттой. Стороны обсудили будущее Алвеса, и наиболее вероятным стал вариант, при котором контракт игрока с клубом будет расторгнут по обоюдному согласию. Соглашение Алвеса истекает в 2018 году.
После расторжения контракта Алвес, скорее всего, перейдёт в «Манчестер Сити» или «Челси».
«Челси» заинтересован в переходе Дани Алвеса