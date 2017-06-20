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«Енисей» все домашние матчи сезона-2017/18 ФНЛ проведёт в манеже

20 июня 2017, вторник. 12:34. Футбол

«Енисей» будет проводить домашние матчи сезона-2017/18 ФНЛ в манеже. Связано это с реконструкцией стадиона «Центральный», которая завершится через полтора года. Об этом сообщают Sibnovosti.ru. Наставник «Енисея» Дмитрий Аленичев отметил, что на команде это никак не скажется.

«Даже если мы, допустим, в воскресенье играем домашнюю игру, то с понедельника до воскресенья мы тренироваться будем на воздухе. Тем более многие ребята уже играли в манеже, я с ними разговаривал по этому поводу. Хороший манеж, дышится легко, хорошая поляна — очень хорошие условия для игры. Думаю, никаких проблем не возникнет из-за того, что мы сыграем все 19 домашних игр чемпионата под крышей.

На воздухе мы будем тренироваться на стадионе «Центральный». Нам сказали, что ближайшие три месяца мы сможем готовиться на том поле. Насколько я знаю, реконструкция стадиона будет идти полтора года, но нам до 1 октября предоставят поле для тренировок», — рассказал Аленичев.

Cтадион «Центральный» закрывается на реконструкцию к Универсиаде-2019. Во время проведения студенческих Игр на площадке спортивного сооружения организуют пресс-центр и масштабную культурную программу.

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Источник: Sibnovosti.ru Сообщить об ошибке
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Новости. Футбол
20 июня 2017, вторник
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