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Восстановление полузащитника «Тоттенхэма» Ламелы может затянуться до декабря

20 июня 2017, вторник. 15:55. Футбол

Восстановление полузащитника «Тоттенхэм Хотспур» Эрика Ламелы после травмы может затянуться до декабря этого года. Как сообщает Sky Sports, аргентинец точно пропустит старт следующего сезона и полноценно вернётся в строй лишь к началу зимы.

Последний раз Ламела появлялся на поле в составе «Тоттенхэма» 25 октября прошлого года. Тогда он вышел на замену в матче 4-го раунда Кубка английской лиги с «Ливерпулем» (1:2). В прошлом месяце 25-летний футболист перенёс очередную плановую операцию на травмированном бедре.

Источник: Sky Sports Сообщить об ошибке
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Тоттенхэм Хотспур Эрик Ламела Травмы — футбол
Новости. Футбол
20 июня 2017, вторник
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