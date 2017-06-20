Восстановление полузащитника «Тоттенхэма» Ламелы может затянуться до декабря

Восстановление полузащитника «Тоттенхэм Хотспур» Эрика Ламелы после травмы может затянуться до декабря этого года. Как сообщает Sky Sports, аргентинец точно пропустит старт следующего сезона и полноценно вернётся в строй лишь к началу зимы.
Последний раз Ламела появлялся на поле в составе «Тоттенхэма» 25 октября прошлого года. Тогда он вышел на замену в матче 4-го раунда Кубка английской лиги с «Ливерпулем» (1:2). В прошлом месяце 25-летний футболист перенёс очередную плановую операцию на травмированном бедре.