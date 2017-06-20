Смолов: в сборной России мне приходится играть на команду, это не тяжело

Нападающий сборной России Фёдор Смолов в преддверии матча 2-го тура группы А Кубка конфедераций–2017 с командой Португалии (21 июня) поведал о том, определили ли в команде, кто обменяется футболкой с нападающим Криштиану Роналду, а также рассказал о разнице в требованиях при игре в национальной сборной и в «Краснодаре».
«Решили ли уже, кто будет меняться футболками с Криштиану Роналду? Не знаю. Думаю, желающих будет хоть отбавляй, и я не в их числе.
Футбол — это командная игра, это все понимают. В клубе и сборной разные требования. В национальной команде мы играем в два нападающих, поэтому я часто играю в оттяжке. Приходится играть на команду. Ничего специального и тяжёлого в этом не было», — передаёт слова Смолова корреспондент «Чемпионата» Полина Куимова.
«Статистика говорит, что Смолов чуть-чуть одеялко-то подтягивал. Это всё правильно. Нападающий должен быть эгоистом в хорошем понимании», — прокомментировал игру Смолова в матче со сборной Новой Зеландии (2:0) главный тренер сборной России Станислав Черчесов.