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«Манчестер Юнайтед» не собирается платить «Интеру» за Перишича более £ 26 млн

21 июня 2017, среда. 07:49. Футбол

«Манчестер Юнайтед» отказался увеличить сумму, предлагаемую за трансфер полузащитника «Интера» Ивана Перишича, сообщает Daily Express. «Красные дьяволы» не согласны платить за футболиста более чем £ 26 млн (€ 29,4 млн), в то время как «Интер» требует £ 44 млн (€ 49, 8 млн).

Издание также отмечает, что «Интер» связан условиями финансового фэйр-плей, по которым обязан ликвидировать дефицит в € 30 млн до конца июня.

Ранее в итальянских СМИ сообщалось, что «МЮ» согласен заплатить за Перишича € 52 млн.

В сезоне-2016/17 Перишич провёл 41 матч за «Интер», забил 10 мячей и отдал 10 результативных передач. Контракт 28-летнего футболиста с миланским клубом рассчитан до 2020 года. Помимо «МЮ» интерес к Перишичу также проявляет «ПСЖ».

На следующей неделе «МЮ» и «Интер» проведут переговоры по Перишичу
Источник: Daily Express Сообщить об ошибке
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Теги
Интер Манчестер Юнайтед Иван Перишич Трансферы
Новости. Футбол
21 июня 2017, среда
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