«ПСЖ» не предложит «Реалу» за Роналду € 200 млн, но готов дать € 100-150 млн

Руководство «ПСЖ» готово сделать попытку приобрести нападающего мадридского «Реала» Криштиану Роналду, сообщает L'Equipe.
Однако парижский клуб не намерен предлагать за футболиста сборной Португалии сумму его трансферной компенсации, составляющей в данный момент € 200 млн. За 32-летнего игрока французы готовы заплатить € 100-150. Правда, при этом «ПСЖ» готов платить Роналду больше того, что он получает в испанском гранде.
Ранее сообщалось, что Роналду готов пересмотреть своё решение об уходе из «Реала» в свете обвинений, выдвинутых против него испанской прокуратурой. Португалец обвиняется в уклонении от уплаты налогов на сумму € 14,7 млн.