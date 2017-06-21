«Астон Вилла» — первый соперник «Халл Сити» Слуцкого в новом сезоне Чемпионшипа

Стало известно расписание Чемпионшипа на сезон-2017/18. «Халл Сити», который возглавил российский специалист Леонид Слуцкий, в первом туре на выезде сыграет с «Астон Виллой». Матч состоится 5 августа.
«Сандерленд», который, как и «Халл», покинул АПЛ, примет «Дерби Каунти», а «Мидлсбро» в гостях встретится с «Вулверхэмптоном».
Расписание первого тура:
4 августа
«Сандерленд» — «Дерби Каунти»
5 августа
«Астон Вилла» — «Халл Сити»
«Бристоль Сити» — «Барнсли»
«Бёртон Альбион» — «Кардифф Сити»
«Фулхэм» — «Норвич Сити»
«Ипсвич Таун» — «Бирмингем Сити»
«Ноттингем Форест» — «Милуолл»
«Престон Норт Энд» — «Шеффилд Уэнсдей»
«Куинз Парк Рейнджерс» — «Рединг»
«Шеффилд Юнайтед» — «Брентфорд»
«Вулверхэмптон» — «Мидлсбро»
6 августа
«Болтон Уондерерс» — «Лидс Юнайтед».