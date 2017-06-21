Бурлак: на первом сборе «Рубин» работал над обороной, на втором займёмся атакой

Защитник «Рубина» Тарлас Бурлак рассказал, как проходили первые австрийские сборы, а также прокомментировал победу в контрольном матче над «Целе» (2:0), который состоялся 20 июня.
«Естественно, важно было победить, но для нас самое главное было отработать в обороне, потому что весь сбор мы занимались именно обороной. Атакой будем заниматься на втором сборе. Выиграли 2:0, все сыграли по тайму, я чуть поменьше, получили нагрузку», — цитирует Бурлака пресс-служба «Рубина».
Ранее появилась информация, что Тарас Бурлак может покинуть «Рубин» и перейти в «Локомотив».
Бурлак может перейти из «Рубина» в «Локомотив»