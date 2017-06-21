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Бурлак: на первом сборе «Рубин» работал над обороной, на втором займёмся атакой

21 июня 2017, среда. 11:34. Футбол

Защитник «Рубина» Тарлас Бурлак рассказал, как проходили первые австрийские сборы, а также прокомментировал победу в контрольном матче над «Целе» (2:0), который состоялся 20 июня.

«Естественно, важно было победить, но для нас самое главное было отработать в обороне, потому что весь сбор мы занимались именно обороной. Атакой будем заниматься на втором сборе. Выиграли 2:0, все сыграли по тайму, я чуть поменьше, получили нагрузку», — цитирует Бурлака пресс-служба «Рубина».

Ранее появилась информация, что Тарас Бурлак может покинуть «Рубин» и перейти в «Локомотив».

Бурлак может перейти из «Рубина» в «Локомотив»
Источник: Официальный сайт ФК "Рубин" Сообщить об ошибке
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ФК Рубин Тарас Бурлак
Новости. Футбол
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