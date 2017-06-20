«Рубин» обыграл словенский «Целе» в контрольном матче

«Рубин» в товарищеском матче одержал победу над словенской командой «Целе». Встреча прошла на сборе казанского клуба в Австрии и завершилась со счётом 2:0.
Голами в составе «Рубина» отметились Гёкдениз Карадениз и Егор Сорокин.
Контрольный матч
«Рубин» (Казань, Россия) — «Целе» (Словения) — 2:0 (1:0)
Голы: Карадениз, 2 (1:0); Сорокин, 51 (2:0).
«Рубин» (первый тайм): Рыжиков, Гранат, Санчес, Самбрано, Кузьмин, Набиуллин, М'Вила, Оздоев, Рочина, Карадениз, Жонатас.
«Рубин» (второй тайм): Фильцов, Бауэр, Сорокин, Бурлак (Кобахидзе, 71), Кверквелия, Устинов, Сонг, Цакташ, Жемалетдинов, Ахметов, Лестьенн (Махатадзе, 66).