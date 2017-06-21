Броос: посмотрим, как сложится матч с Австралией, но Камеруну нужны две победы

Главный тренер сборной Камеруна Уго Броос поделился ожиданиям от матча Кубка конфедераций с Австралией. Встреча состоится 22 июня в Санкт-Петербурге. Начало — 18:00 мск.
«Сборная Австралии — сложная команда, с сильным боевым духом. Она играет в другом стиле, чем Чили. Мы должны победить, чтобы иметь шансы на выход из группы. Иначе турнир для нас закончится.
Где хотим готовиться к ЧМ-2018? Иногда сложно играть в жаркую погоду, но нам проще, чем другим в этом смысле. Если мы попадём в Россию в следующем году, то мы бы предпочли готовиться в Сочи, а не в Москве.
Мы пропустили много голов в последнее время, но с Чили, считаю, играли очень хорошо, если не считать первые 25 минут. Второй пропущенный гол я не беру, так как мы рисковали, чтобы отыграться. Посмотрим, как сложится матч с Австралией, но нам нужны две победы.
Надеюсь, завтра начнём игру лучше. Мы должны доминировать на поле с первой секунды игры. Тактические схемы Австралии и Камеруна отличаются. Австралийцы стараются играть в английском стиле. Они будут бороться и 95 минут, если потребуется. Наш соперник стремится как можно быстрее доставлять мяч вперёд, не увлекаясь комбинациями. А сборная Камеруна больше комбинирует. Если мы покажем хороший футбол, то я не буду разочарован даже не попаданием в полуфинал.
Мы впервые вышли на поле стадиона «Санкт-Петербург». На первый взгляд, мне все нравится. Стадион очень красивый. Насколько понимаю, россияне очень довольны им.
Я играл здесь в 1987 году против «Зенита». Помню ту игру и тот стадион. Он был маленьким, и конечно, ничего общего с нынешним не имеет. Ещё тогда я посетил Эрмитаж, навсегда запомнил тот музей, хотя я не специалист в картинах. Петербург и тогда был красивым, а сейчас стал ещё красивее», — передаёт слова Брооса корреспондент «Чемпионата» Анатолий Романов.
Турнирную таблицу группы В Кубка конфедераций можно посмотреть на «Чемпионате».