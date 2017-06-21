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На матчи Кубка конфедераций нельзя брать еду, косметику и селфи-палки

21 июня 2017, среда. 13:01. Футбол

21 июня стартует второй тур Кубка конфедераций. В Москве сборная России сыграет с командой Португалии, а в Сочи встретятся Мексика и Новая Зеландия.

В целях обеспечения безопасности на всех стадионах Кубка действуют особые правила поведения зрителей, ознакомиться с которыми должны все владельцы билетов. Правила устанавливают порядок поведения зрителей на стадионе, а также включают в себя перечень предметов, которые зрителям запрещается проносить, иметь при себе или использовать на стадионах. В том числе любые пиротехнические средства, стеклянные контейнеры и бутылки.

В оргкомитете «Россия 2018» подчеркнули, что духи и пудреницы попадают в эту категорию. Также к проносу на матч запрещаются термосы и фляги, продукты питания и напитки, жидкости в емкостях более 100 мл, спортинвентарь, включая велосипеды, ролики, скейты и самокаты, а также селфи-палки, штативы, вувузелы и зонты, размер которых в сложенном виде превышает 25 см.

Доступ зрителей на территорию стадиона в день матча разрешён за три часа до стартового свистка.

Расписание матчей Кубка конфедераций можно посмотреть на «Чемпионате».

Вопрос дня. Сможем обыграть португальцев?
Ожиданиями от матча второго тура группового этапа Кубка конфедераций – 2017 Россия – Португалия делятся эксперты и читатели.
Источник: Welcome2018 Сообщить об ошибке
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Теги
Кубок конфедераций ЧМ-2018
Новости. Футбол
21 июня 2017, среда
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