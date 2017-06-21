На матчи Кубка конфедераций нельзя брать еду, косметику и селфи-палки

21 июня стартует второй тур Кубка конфедераций. В Москве сборная России сыграет с командой Португалии, а в Сочи встретятся Мексика и Новая Зеландия.
В целях обеспечения безопасности на всех стадионах Кубка действуют особые правила поведения зрителей, ознакомиться с которыми должны все владельцы билетов. Правила устанавливают порядок поведения зрителей на стадионе, а также включают в себя перечень предметов, которые зрителям запрещается проносить, иметь при себе или использовать на стадионах. В том числе любые пиротехнические средства, стеклянные контейнеры и бутылки.
В оргкомитете «Россия 2018» подчеркнули, что духи и пудреницы попадают в эту категорию. Также к проносу на матч запрещаются термосы и фляги, продукты питания и напитки, жидкости в емкостях более 100 мл, спортинвентарь, включая велосипеды, ролики, скейты и самокаты, а также селфи-палки, штативы, вувузелы и зонты, размер которых в сложенном виде превышает 25 см.
Доступ зрителей на территорию стадиона в день матча разрешён за три часа до стартового свистка.
Расписание матчей Кубка конфедераций можно посмотреть на «Чемпионате».