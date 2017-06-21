Мутко: изъятие FAN ID — это сфера отдела безопасности

На пресс-конференции Кубка конфедераций президент РФС Виталий Мутко прокомментировал случаи изъятия аккредитаций и FAN ID у болельщиков.
«Я уже встречался с этим вопросом на различных порталах. Честно говоря, система выдачи аккредитаций и FAN ID находится ближе к сфере безопасности. Поэтому мне сложно комментировать это. Как правило, такие редкие случаи, как аннулирование паспорта болельщика, происходят обычно из-за предоставления неверных данных при подаче заявки. В каждом случае надо разбираться отдельно. Есть определённая процедура выдачи паспортов болельщиков, определённые права. Мне сложно говорить о конкретном случае, о котором мне ничего неизвестно. Но такие факты происходят, это обычное явление, которое может происходить по разным причинам, например при перепроверке данных. Решения об изъятии FAN ID принимаются в штабе по безопасности», — передаёт слова Мутко корреспондент «Чемпионата» Егор Гавриков.