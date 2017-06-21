Сердеров перейдёт в российский клуб

Как стало известно «Чемпионату», 23-летний нападающий Сердер Сердеров, у которого сегодня закончился контракт с софийской «Славией», близок к переходу в клуб Российской футбольной Премьер-Лиги на правах свободного агента. Сделка должна быть завершена в ближайшее время.
В болгарской «Славии» россиянин провёл полтора года. В минувшем розыгрыше чемпионата Болгарии нападающий провёл 27 матчей (24 — с первых минут), в которых забил восемь голов и получил шесть жёлтых карточек, а также один раз был удалён с поля за прямую красную карточку.
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