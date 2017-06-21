Мексика победила Новую Зеландию, сборная России опустилась на 3-е место в группе

Cборная Мексики победила команду Новой Зеландии в матче второго тура группового этапа Кубка конфедераций—2017. Встреча проходила в Сочи на стадионе «Фишт» и завершилась со счётом 2:1 в пользу мексиканцев.
В концовке первого тайма Крис Вуд выскочил на ударную позицию в чужой штрафной, оказавшись один на один с голкипером, и открыл счёт во встрече. На 55-й минуте Рауль Хименес идеальным по силе и мощности ударом отправил мяч в дальний верхний угол.
На 73-й минуте Хавьер Акино сумел пройти к лицевой линии и прострелил на ближнюю штангу, откуда Орибе Перальта мощнейшим ударом в ближний для себя угол вывел Мексику вперёд.
Сборная России опустилась на 3-е место в группе А, команда Новой Зеландии первой среди участниц Кубка конфедераций—2017 потеряла шансы на выход в плей-офф.
24 июня сборная России в третьем туре группового этапа Кубка конфедераций сыграет с Мексикой, а Португалия встретится с Новой Зеландией.
Турнирная таблица группы А после двух туров: 1. Мексика — 4 очка; 2. Португалия — 4; 3. Россия — 3; 4. Новая Зеландия — 0.