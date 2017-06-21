Бруну Алвеш: было важно обыграть сборную России и не пропустить

Защитник сборной Португалии Бруну Алвеш поделился впечатлениями от матча 2-го тура группового этапа Кубка конфедераций с командой России (1:0).
«Игра получилась тяжёлой. Мы контролировали игру в первом тайме, но понимали, что соперник начнёт давить после перерыва. Было важно одержать победу и не пропустить, особенно после ничьей в первом матче. Я с гордостью защищаю цвета сборной Португалии, всегда готов играть за национальную команду, и сейчас мы принимаем участие в важном турнире. Раз мы здесь, значит у нас есть шансы на победу», — приводит слова Алвеша A Bola со ссылкой на RTP.
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