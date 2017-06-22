Зидан: не собираюсь ничего говорить насчёт Роналду

Главный тренер мадридского «Реала» Зинедин Зидан отказался прокомментировать последние события, связанные с нападающим команды Криштиану Роналду. В данный момент будущее футболиста сборной Португалии в испанском гранде продолжает оставаться неясным в свете обвинений, выдвинутых против него испанской прокуратурой. В частности, не исключается, что Роналду пополнит ряды «ПСЖ».
«Не собираюсь ничего говорить насчёт Роналду», — приводит слова французского специалиста Cope.
Ранее сообщалось, что Зидан беседовал с Роналду по телефону на эту тему. Португальский футболист пожаловался Зидану, сказав, что в Испании к нему относятся как к преступнику.