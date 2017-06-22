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Зидан: не собираюсь ничего говорить насчёт Роналду

22 июня 2017, четверг. 08:18. Футбол

Главный тренер мадридского «Реала» Зинедин Зидан отказался прокомментировать последние события, связанные с нападающим команды Криштиану Роналду. В данный момент будущее футболиста сборной Португалии в испанском гранде продолжает оставаться неясным в свете обвинений, выдвинутых против него испанской прокуратурой. В частности, не исключается, что Роналду пополнит ряды «ПСЖ».

«Не собираюсь ничего говорить насчёт Роналду», — приводит слова французского специалиста Cope.

Ранее сообщалось, что Зидан беседовал с Роналду по телефону на эту тему. Португальский футболист пожаловался Зидану, сказав, что в Испании к нему относятся как к преступнику.

После слов Переса Роналду начал пересматривать решение об уходе из «Реала»
Источник: COPE Сообщить об ошибке
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Теги
ФК Реал Мадрид Зинедин Зидан Криштиану Роналду
Новости. Футбол
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