Источник: британские болельщики планировали провокацию на матче КК-2017 в Казани

20 июня в Казани правоохранители обнаружили у английских болельщиков целый арсенал, который они хотели применить для выявления слабостей системы обеспечения безопасности на Кубке конфедераций – 2017, сообщает «Лайф».
Правоохранители остановили четырёх граждан Великобритании, чьё поведение показалось им подозрительным, около гостиницы Park Inn. У молодых людей обнаружили целый арсенал пиротехники — 61 заряд. Позже выяснилось, что файеры они приобрели ранее в интернет-магазине. У граждан Соединённого Королевства были при себе паспорта болельщиков и билеты на матч Кубка конфедераций — 2017 Германия — Чили, который должен состояться на «Казань Арене» 22 июня.
Гости турнира представились сотрудниками медиакомпании Bigballs и признались, что пиротехника понадобилась им для выявления слабостей системы обеспечения безопасности на Кубке конфедераций — 2017. Якобы имеющиеся «проблемы с контролем на стадионах» должны были войти в фильм, который планировалось снять по итогам турнира. После выяснения всех обстоятельств произошедшего и за отсутствием в действиях иностранцев состава преступления их отпустили. Пиротехника была изъята для исследования.