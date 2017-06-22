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Зидан: продление контракта с «Реалом»? О чём вы говорите?

22 июня 2017, четверг. 10:05. Футбол

Главный тренер мадридского «Реала» Зинедин Зидан не подтвердил информацию, что продлит контракт со своим нынешним клубом. Ранее испанские СМИ распространили сообщение, что президент «Королевского клуба» Флорентино Перес очень доволен французским специалистом и предложит ему пролонгацию соглашения.

«Продление контракта с «Реалом»? О чём вы говорите?» — приводит слова Зидана Cope.

Зидан возглавил «Реал» по ходу сезона-2015/16, сменив уволенного за неудовлетворительные результаты Рафаэля Бенитеса. Команда под его руководством дважды подряд выиграла Лигу чемпионов, Примеру, Суперкубок УЕФА и клубный чемпионат мира. Действующий контракт Зидана с клубом рассчитан до лета 2018 года.

Перес доволен Зиданом и намерен продлить с ним контракт
Источник: COPE Сообщить об ошибке
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ФК Реал Мадрид Зинедин Зидан
Новости. Футбол
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