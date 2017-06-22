Камерун – Австралия: текстовая онлайн-трансляция начнётся в 18:00

Сегодня, 22 июня, в Санкт-Петербурге на стадионе «Санкт-Петербург» состоится матч Кубка конфедераций между сборными Камеруна и Австралии. Встреча начнётся в 18:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию товарищеского матча Камерун – Австралия.
Матч Камерун – Австралия станет их первой очной встречей. В первом туре Кубка конфедераций сборная Камеруна уступила Чили (0:2), а Австралия проиграла сборной Германии (2:3).
Турнирную таблицу Кубка конфедераций можно посмотреть на «Чемпионате».