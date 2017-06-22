Дембеле – лучший молодой новичок Бундеслиги сезона-2016/17

Нападающий дортмундской «Боруссии» Усман Дембеле признан лучшим молодым новичком чемпионата Германии сезона-2016/17, сообщается в официальном «твиттере» Бундеслиги.
20-летний Дембеле был признан лучшим в этой номинации и в феврале. Теперь же он стал победителем по итогам всего сезона.
Для победы в этой номинации необходимы две предпосылки: футболист на старте сезона должен быть не старше 21 года и проводить свой первый сезон в Бундеслиге.
В последнем сезоне Дембеле принял участие в 32 матчах чемпионата Германии, став автором 6 голов и 13 результативных передач.
Ранее сообщалось, что Дембеле за € 50 млн перейдёт в «Барселону».