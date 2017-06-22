П. Каннаваро и ещё три игрока продлили контракты с «Сассуоло»

Руководство «Сассуоло» продлило контракт с защитником Паоло Каннаваро и ещё четырьмя футболистами. Об этом сообщает пресс-служба клуба.
Подписи под новыми договорами также поставили защитник Джанлука Педжоло и полузащитники Франческо Маньянелли и Давиде Бьондини. Контракты с Педжоло, Каннаваро и Бьондини рассчитаны до конца сезона-2017/18, а соглашение Маньянелли – до лета 2019 года. Финансовые детали не разглашаются.
В прошлом сезоне итальянской Серии А «Сассуоло» занял 12-е место. Таблицу можно посмотреть на «Чемпионате».
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