«Реал» достиг устного соглашения с Мбаппе и Доннаруммой

Мадридский «Реал» достиг устного соглашения с нападающим «Монако» Килианом Мбаппе и голкипером «Милана» Джанлуиджи Доннаруммой, сообщает Marca.
Теперь президент «Королевского клуба» Флорентино Перес ожидает возвращения главного тренера команды Зинедина Зидана из отпуска, чтобы окончательно обсудить с ним вопрос новых футболистов. В случае с Доннаруммой испанский гранд не рассматривает его приобретение перед стартом следующего сезона. Руководство «Милана» уже сообщало, что игрок останется в клубе до лета 2018 года, когда закончится его контракт. Такое развитие событий устраивает и «Реал», который надеется, что Доннарумма сдержит обещание и не перейдёт в другой клуб. Что же касается Мбаппе, то он также уже принял решение играть за «Реал», а сумма возможной трансферной сделки составит около € 130 млн.