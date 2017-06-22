Доннарумма: почему они убивают меня? Я не говорил, что хочу уйти из «Милана»

Голкипер «Милана» Джанлуиджи Доннарумма, отказавшийся продлевать контракт с россонери, признался, что никогда не говорил, что хочет покинуть команду. Договор 18-летнего футболиста истекает летом 2018 года.
«Я ничего не сделал. Я никогда не говорил, что хочу покинуть «Милан». Почему они меня убивают?» — цитирует Доннарумму La Repubblica.
Накануне стало известно, что Джанлуиджи Доннарумма останется в «Милане» до конца сезона-2017/18, а летом бесплатно покинет команду. Испанские СМИ распространили информацию, что голкипер достиг устного соглашения с «Реалом».
«Реал» достиг устного соглашения с Мбаппе и Доннаруммой