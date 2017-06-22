ФК «Сочи» сделает перерыв на год, чтобы сформировать новую команду

Футбольный клуб «Сочи» принял решение сделать перерыв на год для того, чтобы сформировать новую команду и дождаться окончания реконструкции домашней тренировочной базы.
«Руководство и тренерский штаб ФК «Сочи» приносят свои извинения болельщикам ФК «Сочи» и всем любителями футбола за то, что клуб не смог оправдать ваши ожидания и наши надежды по выходу в первую лигу.
В настоящее время руководство клуба разрабатывает стратегию развития команды. Это не значит, что ФК «Сочи» перестанет существовать. В дебютном сезоне-2016/17 клуб занял седьмое место в зоне „Юг“ первенства ПФЛ. Достижения команды достаточно скромны, мы видим ошибки в управлении клубом, в составе футболистов, поэтому нам нужна более совершенная команда.
Мы делаем перерыв на один год, поскольку хотим создать и показать в дальнейшем более профессиональный футбол, совсем другого уровня. Тем более что домашняя тренировочная арена клуба закрывается на реконструкцию — команде просто физически негде тренироваться и проводить домашние матчи. Кроме того, болельщикам будет что посмотреть в ходе игр ЧМ по футболу 2018 года. Нам нужен этот год, чтобы после проведения ЧМ-2018 сформировать новую команду и организовать работу футбольного клуба «Сочи» с новым составом", — говорится на официальном сайте клуба.