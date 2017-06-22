Переход Маноласа из «Ромы» в «Зенит» может быть оформлен в ближайшие часы

Защитник «Ромы» Костас Манолас близок к переходу в «Зенит». Как сообщает сайт итальянского журналиста Джанлуки Ди Марцио, переход 26-летнего греческого игрока в петербургский клуб может быть оформлен в ближайшие несколько часов. Переговоры между клубами проходят в Германии.
По данным источника, сумма трансфера должна составить € 30 млн, а Манолас подпишет трёхлетний контракт с заработной платой € 4 млн за сезон.
Манолас перешёл в «Рому» из «Олимпиакоса» летом 2014 года. В составе римского клуба защитник в общей сложности провёл 131 матч.
Мончи 22 июня в Санкт-Петербурге проведёт с «Зенитом» переговоры по Маноласу