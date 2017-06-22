Робот предсказал победу Австралии над Камеруном и Чили над Германией

На Робостанции на ВДНХ робот Бакстер продолжает пробовать себя в качестве футбольного предсказателя матчей Кубка конфедераций.
Робот делает выбор посредством технического зрения и программируемых рук-манипуляторов.
Бакстеру понадобилось немного дольше обычного, чтобы настроиться на прогноз. Поводив своими манипуляторами, Бакстер «бросил взгляд» на средний кубик и протянул посетителю. По мнению робота, в матче Австралия — Камерун следует ожидать победу Австралии.
Следом перед роботом заменили кубики с командами сборных Чили — Германия, и, проанализировав пространство, Бакстер выбрал кубик со сборной Чили.