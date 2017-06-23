Санчес: рад тому, как сборная Чили сыграла с Германией

Нападающий «Арсенала» и сборной Чили Алексис Санчес прокомментировал ничью с командой Германии (1:1) в матче 2-го тура группы В Кубка конфедераций — 2017. В этой встрече форвард своим точным ударом открыл счёт на шестой минуте матча.
«Мы очень хорошо играли в первом тайме. Германия — чемпион мира, у них прекрасные, быстрые футболисты. Рад тому, как мы сыграли. Теперь нам нужно отдохнуть и подумать о следующем матче. Есть ли у меня мысли по клубному будущему? Мы мечтаем победить здесь со сборной Чили и думаем только об этом», — передаёт слова Санчеса корреспондент «Чемпионата» Сергей Титов.
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