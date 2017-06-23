«Барселона» намерена приобрести Усмана Дембеле с сезона-2018/19

Руководство и тренерский штаб «Барселоны» уже смирились с той мыслью, что им не удастся приобрести нападающего дортмундской «Боруссии» Усмана Дембеле перед стартом очередного сезона. Тем не менее каталонский клуб сдаваться не собирается и несколько изменил свою стратегию, сообщает Mundo Deportivo.
Согласно информации источника, сине-гранатовые намерены приобрести Дембеле с сезона-2018/19.
Ранее сообщалось, что испанский клуб договорился с Дембеле относительно его перехода в стан «Барселоны». При этом отмечалось, что каталонцы заплатят за игрока € 50 млн. Однако информация была опровергнута спортивным директором «Боруссии» Михаэлем Цорком, подчеркнувшим, что в следующем сезоне Дембеле вновь будет защищать цвета немецкого клуба.