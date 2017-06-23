Альба: Иско? В «Барселоне» с радостью принимают всех сильных футболистов

Защитник «Барселоны» Хорди Альба отметил, что был бы рад видеть в составе своей команды полузащитника мадридского «Реала» Иско. Каталонский клуб по ходу последнего сезона проявлял интерес к футболисту сборной Испании, однако руководство и тренерский штаб «сливочных» расставаться со своим игроком ни в коем случае не собираются.
«Иско? В «Барселоне» с радостью принимают всех сильных футболистов. Я знаком с Иско ещё со времён моего выступления в «Валенсии» и очень ценю его. Однако нам следует сконцентрироваться на тех футболистах, которые в данный момент выступают за «Барселону», — приводит слова Альбы испанское интернет-издание Sport.