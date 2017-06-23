Зозуля: для меня «Днепр-1» — это тот самый клуб, за который я играл

Бывший нападающий «Днепра» Роман Зозуля, который ныне выступает в Испании за «Бетис», прокомментировал решение ПФЛ допустить сразу две команды «Днепр» и СК «Днепр-1» до второй лиги.
«Я рад, что есть люди, которым небезразлична история нашей родной команды, и они взяли на себя ответственность за создание новой команды, которая, как я надеюсь, уже через два года будет играть в высшей лиге.
Думаю, все отлично знают, что «Днепр» оставили на плаву на некоторое время. Дальше уже понятно, что с ним сделают.
Для меня «Днепр-1» будет тем самым клубом, за который я играл. Я буду его поддерживать и уважаю выбор ребят, которые решили перейти в эту команду и помочь ей преодолеть путь из второй лиги в высшую. Я готов помочь всем, чем смогу», – написал Зозуля в своем «Фейсбуке».