В Санкт-Петербурге закрыли фан-зону КК-2017 на один день

23 июня зона просмотров матчей Кубка конфедераций — 2017 на Конюшенной площади в Санкт-Петербурге работать не будет. На площади объявлен технический день в связи с проведением праздника петербургских выпускников, сообщает Welcome2018.
Зона просмотров матчей КК-2017 открылась на площади 17 июня, в день старта турнира. На площади работает павильон с выставкой, посвящённой футбольной истории и атрибутике. В витринах представлены игровая форма, редкие архивные документы, плакаты и фотографии, рассказывающие об истории становления российского футбола.
Следующий матч на турнире в Санкт-Петербурге состоится 24 июня — сыграют сборные Новой Зеландии и Португалии.