Дани Алвес: «Манчестер Сити»? Все знают, что я восхищаюсь Гвардиолой

Защитник «Ювентуса» Дани Алвес, отвечая на вопрос о возможном переходе в «Манчестер Сити», отметил, что восхищается главным тренером английской команды Хосепом Гвардиолой.
«Если я уйду из «Ювентуса», то без конфликтов, без каких-либо проблем, в отличие от того, что говорится. Будет ли моей следующей командой «Манчестер Сити»? Все знают, что я восхищаюсь Гвардиолой», — цитирует Алвеса Football Italia.
Генеральный директор «Ювентуса» Джузеппе Маротта подтвердил, что Дани Алвес расторгнет контракт с туринским клубом.
Маротта подтвердил, что Дани Алвес расторгнет контракт с «Ювентусом»