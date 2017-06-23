Дворкович: футбол в России, несмотря на множество шуток, есть

Заместитель председателя правительства РФ, член правления РФС Аркадий Дворкович в ходе международной научной конференции «Экономика футбола» в Казанском университете сказал, что, несмотря на множество шуток, футбол в России есть.
«Экономика футбола — это предмет, который стал частью нашей жизни, но пока ещё не стал предметом аналитических исследований. Футбол в России, несмотря на множество шуток, есть. Мы очень надеемся на «Спартак» в ближайшем сезоне», — цитирует Дворковича «Татар-информ».
Как отмечает источник, слова о «Спартаке» Дворкович сказал, глядя на вице-президента красно-белых Наиля Измайлова.
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