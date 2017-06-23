«Зенит» договорился о переходе Дриусси за € 15 млн

«Зенит» достиг договорённости о переходе нападающего «Ривер Плейт» Себастьяна Дриусси, утверждает TyC Sports.
Сине-бело-голубые предложили за форварда € 15 млн, которые прописаны в его контракте. Таким образом, «Ривер Плейт» не имеет возможности отвергнуть данный запрос. Себастьян уже дал согласие на переход в российский клуб и подпишет с ним пятилетний контракт.
В текущем сезоне Дриусси провёл 29 матчей в чемпионате Аргентины, забил 17 голов (два — с пенальти) и отдал три результативные передачи. Ранее появилась информация, что он провалил допинг-тест, но это не должно помешать сделке.
Источник: проваленный допинг-тест Дриусси заморозил его переход в «Зенит»