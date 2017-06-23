Кэррик: не вникаю в слухи о Роналду, вернётся ли он в «МЮ» — не моё дело

Полузащитник «Манчестер Юнайтед» Майкл Кэррик прокомментировал слухи о том, что нападающий «Реала» Криштиану Роналду может вернуться в английский клуб. Португалец из-за проблем с испанской прокуратурой склоняется к тому, чтобы покинуть мадридскую команду.
«Честно говоря, я не слишком сильно вникаю во все эти слухи по поводу Роналду. Думаю, мне не надо повторять, насколько он хорош и какую карьеру провёл. Но вернётся ли он в „МЮ“ и покинет ли „Реал“ — не моё дело. Посмотрим, что произойдёт в ближайшее время», — цитирует Кэррика Goal.
Источник: Моуринью против перехода Роналду в «Манчестер Юнайтед»