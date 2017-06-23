Фоке, которым интересуется «Спартак», может сменить клуб на следующей неделе

Защитник «Гента» Томас Фоке может перейти в другой клуб уже на следующей неделе, сообщает Voetbalkrant.
По информации издания, 22-летний бельгийский футболист вряд ли продлит контракт с «Гентом», который истекает летом 2018 года. Этот факт делает Фоке ещё более востребованным для клубов, которые им интересуются. Среди таковых называются «Спартак», «Наполи», «Аталанта» и «Галатасарай».
Накануне появилась информация, что «Спартак» сделал предложение «Генту» о переходе Фоке, а самому футболисту предложил лучшие условия по личному контракту, чем «Аталанта».
Фоке начал профессиональную карьеру в «Генте» в 2012 году. В минувшем сезоне чемпионата Бельгии он отыграл за клуб в 35 матчах (25 – в основе) и отметился двумя результативными передачами. Защитник выступал за молодёжные сборные Бельгии разных возрастов.