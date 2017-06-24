Видео: топ-10 голов с дальней дистанции в Примере сезона-2016/17

Официальный канал испанской Ла Лиги в YouTube представил видео, в котором собрал 10 лучших голов с дальней дистанции в Примере сезона-2016/17.
Первое место занял точный удар с центра поля в исполнении полузащитника «Леганеса» Габриэла в матче с «Бетисом» (4:0). Второй похожий удар удался нападающему «Вильярреала» Николе Сансоне в игре с «Реалом Сосьедад» (2:1). Замкнул тройку дальний выстрел в исполнении полузащитника «Атлетика» Рауля Гарсии в игре с «Депортиво» (1:0).
Видео можно посмотреть на официальном канале Ла Лиги в YouTube.