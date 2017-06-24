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«Манчестер Юнайтед» подпишет контракт с бывшим скаутом «Ювентуса»

24 июня 2017, суббота. 01:41. Футбол

«Манчестер Юнайтед» в ближайшее время подпишет контракт с бывшим скаутом «Ювентуса» Хавьером Рибальтой, сообщает 101 Great Goals.

«Футбольный клуб „Ювентус“ объявляет, что после пяти лет плодотворного сотрудничества, скаут Хавьер Рибальта покидает клуб, чтобы начать новый этап в своей профессиональной карьере» — написано в официальном заявлении клуба.

36-летний Рибальта провёл в туринском клубе 5 лет в качестве координатора службы скаутов и поспособствовал приглашению в клуб защитников Дани Алвеса, Алекса Сандро, а также полузащитника Поля Погба. Прежде Рибальта работал также в «Ливерпуле» в штабе Рафаэля Бенитеса.

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Источник: 101 Great Goals Сообщить об ошибке
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Теги
Ливерпуль Манчестер Юнайтед Ювентус Алекс Сандро Дани Алвес Поль Погба Рафаэль Бенитес
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