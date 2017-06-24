«Рома» интересуется форвардом «Бока Хуниорс» Бенедетто

«Рома» проявляет интерес к нападающему «Бока Хуниорс» Дарио Бенедетто. Об этом рассказал агент 27-летнего футболиста, передаёт Football Italia.
«Дарио заинтересовал несколько ведущих клубов после того, как „Бока Хуниорс“ стал чемпионом. На него претендуют несколько клубов, „Рома“ — один из них. Мы работаем над переговорами, но уже сейчас очень счастливы.
«Бока» оценивает его примерно в € 15-20 млн. Постараемся удовлетворить запросы футболиста, который показал, на что он способен в Аргентине. Для него было бы очень важно попасть в Европу», — сказал агент.
В нынешнем сезоне Бенедетто провёл 24 матча в чемпионате Аргентины, забил 19 голов и отдал 3 результативные передачи.