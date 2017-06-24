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Мурьель: надеюсь, агент позвонит мне по поводу предложений в ближайшие дни

24 июня 2017, суббота. 10:20. Футбол

Нападающий «Сампдории» Луис Мурьель сообщил, что пока не получал конкретных предложений от других клубов.

«Обо мне появляется много слухов. Мой агент сказал, что позвонит мне, только если будет что-то конкретное, однако это до сих пор не произошло. Надеюсь, он сделает это в ближайшие дни. В то же время я спокоен, поскольку у меня есть контракт с «Сампдорией». Я не думаю много о том, что может случится в будущем», — приводит слова Мурьеля Football Italia.

Ранее сообщалось, что об интересе к Мурьелю со стороны «Зенита» и «Аталанты».

В прошедшем сезоне 26-летний нападающий провёл за «Сампдорию» 33 матча, забил 13 мячей и сделал девять голевых передач.

Источник: Football Italia Сообщить об ошибке
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Теги
Аталанта Сампдория ФК Зенит Луис Мурьель Трансферы
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