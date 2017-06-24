Мурьель: надеюсь, агент позвонит мне по поводу предложений в ближайшие дни

Нападающий «Сампдории» Луис Мурьель сообщил, что пока не получал конкретных предложений от других клубов.
«Обо мне появляется много слухов. Мой агент сказал, что позвонит мне, только если будет что-то конкретное, однако это до сих пор не произошло. Надеюсь, он сделает это в ближайшие дни. В то же время я спокоен, поскольку у меня есть контракт с «Сампдорией». Я не думаю много о том, что может случится в будущем», — приводит слова Мурьеля Football Italia.
Ранее сообщалось, что об интересе к Мурьелю со стороны «Зенита» и «Аталанты».
В прошедшем сезоне 26-летний нападающий провёл за «Сампдорию» 33 матча, забил 13 мячей и сделал девять голевых передач.