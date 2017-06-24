«ПСЖ» может предложить «Манчестер Сити» € 68 млн за Агуэро

Нападающий «Манчестер Сити» Серхио Агуэро может продолжить карьеру в чемпионате Франции, сообщает The Times.
По информации издания, «ПСЖ» готовится предложить английскому клубу € 68 млн за 28-летнего аргентинского футболиста. Отмечается, что парижане верят в успех этой сделки в связи с непростыми отношениями, которые сложились между Агуэро и главным тренером «МС» Хосепом Гвардиолой после появления в команде форварда Габриэла Жезуса.
На этой неделе Агуэро объявил, что планирует доиграть до конца срока действия своего контракта с «Манчестер Сити», который истекает летом 2019 года, а о том, что будет после этого, пока не думал.
В минувшем сезоне английской Премьер-лиги Агуэро отыграл в 31-м матче за «МС», забил 20 мячей и отдал три результативных передачи.