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«ПСЖ» может предложить «Манчестер Сити» € 68 млн за Агуэро

24 июня 2017, суббота. 11:32. Футбол

Нападающий «Манчестер Сити» Серхио Агуэро может продолжить карьеру в чемпионате Франции, сообщает The Times.

По информации издания, «ПСЖ» готовится предложить английскому клубу € 68 млн за 28-летнего аргентинского футболиста. Отмечается, что парижане верят в успех этой сделки в связи с непростыми отношениями, которые сложились между Агуэро и главным тренером «МС» Хосепом Гвардиолой после появления в команде форварда Габриэла Жезуса.

На этой неделе Агуэро объявил, что планирует доиграть до конца срока действия своего контракта с «Манчестер Сити», который истекает летом 2019 года, а о том, что будет после этого, пока не думал.

В минувшем сезоне английской Премьер-лиги Агуэро отыграл в 31-м матче за «МС», забил 20 мячей и отдал три результативных передачи.

Источник: The Times Сообщить об ошибке
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Теги
Манчестер Сити ПСЖ Габриэл Жезус Серхио Агуэро Хосеп Гвардиола Трансферы
Новости. Футбол
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