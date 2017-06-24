Каррера: это эгоистично, но я бы хотел, чтобы сборная России не вышла из группы

Главный тренер «Спартака» Массимо Каррера поделился мнением о выступлении сборной России на Кубке конфедераций.
«Это эгоистично, но я бы хотел, чтобы сборная России не вышла из группы. Тогда мои игроки скорее вернутся в команду. Я — часть клуба и понимаю, что выход из группы всем навредит. В сборной России присутствует энтузиазм и игроки этой сборной постараются хорошо сыграть.
Сейчас идёт подготовка к чемпионату мира. Построено много нужных зданий, улучшается инфраструктура в городе. Люди, которые придут на стадионы, могут быть уверены, что они находятся в безопасности», — цитирует Карреру La Gazzetta Dello Sport.
Сегодня сборная России сыграет последний матч группового этапа на Кубке конфедераций с командой Мексики и может выйти в полуфинал турнира в случае победы.