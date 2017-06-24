Будковский: в «Анжи» оставаться не планирую, на сборы с «Шахтёром» не поеду

Нападающий «Шахтёра» Филипп Будковский рассказал о своём будущем, отметив, что не собирается оставаться в «Анжи».
«В «Анжи» оставаться я не планирую. Был вариант продлить аренду в махачкалинском клубе ещё на один год, но я отказался от него. На сборы с «Шахтёром» я не поеду, поэтому буду искать другие варианты.
Пока что не могу сказать, где продолжу карьеру, так как конкретных предложений, кроме «Анжи», сейчас нет», – цитирует Будковского Footboom.
Будковский последний сезон провёл на правах аренды в «Анжи». За махачкалинский клуб он сыграл в 29 матчах и забил 4 гола.
«Анжи» расстался с девятью игроками, но надеется сохранить Гулиева и Будковского