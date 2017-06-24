Спаллетти: «Интер» нуждается в таких игроках, как Валеро, он может стать лидером

Главный тренер «Интера» Лучано Спаллетти подтвердил информацию о том, что попросил руководство миланского клуба приобрести полузащитника «Фиорентины» Борху Валеро.
«Валеро способен играть на позициях плеймейкера или треквартисты, он обладает характером и хорошо держит мяч. Борха может стать лидером команды, и мы нуждаемся в таких игроках. Хочу иметь несколько таких футболистов, как Валеро, поскольку только с молодыми игроками сложно добиться результата», — цитирует Спаллетти Goal.
В минувшем сезоне 32-летний Валеро провёл 40 матчей за «Фиорентину», отметился двумя забитыми мячами и 10 результативными передачами. Контракт испанского футболиста с «фиалками» рассчитан до 2019 года.