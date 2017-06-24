Постекоглу: в сборной Чили масса игроков, которые могут сделать вам больно

Главный тренер сборной Австралии Ангелос Постекоглу поделился ожиданиями от предстоящего матча 3-го тура Кубка конфедераций с командой Чили, который состоится 25 июня.
«С нашей точки зрения, мы старались сделать упор на то, как мы хотим играть. А мы играем на полную катушку с самого начала. Это мы и попытаемся сделать, навязать наш стиль игры. Нет смысла сидеть сначала и ждать, когда наступит какой-то момент. По крайней мере, в этом матче. Мы постараемся играть на одинаковых условиях с соперником. У них такой же перерыв, как и у нас. У них дополнительный день отдыха, так что физически им будет так же сложно, как и нам. Да, физический компонент вступает в конце игры, но это проявится, только если мы с самого начала матча будем играть очень интенсивно. Мы не та команда, которая будет чего-то ждать. Прозвучит свисток, мы начнём играть с той же интенсивностью, что и они, работать напряжённо. Посмотрим, что из этого получится.
Лучшие игроки очень влияют на игру. Думаю, для любой сборной, если есть такие факторы, как вера в команду и лучшие игроки, которые влияют на игру – всё, на этом начинается красота команды. Мы тоже ищем игроков, которые могут серьёзным образом повлиять на игру. Наши ребята, честно говоря, им чуть больше 20 лет, они не играют в крупных лигах. В составе сборной Чили масса игроков, которые могут сделать вам больно, но они защищаются все вместе и атакуют. Мы должны выставить против них то же самое, а не сосредотачиваться только на Санчесе и Видале. Если будем этим заниматься, мы потеряем часть своей игры, оставим открытыми зоны, которыми смогут воспользоваться», — передаёт слова Постекоглу корреспондент «Чемпионата» Никита Кузин.