Фанаты сборной России подготовили баннер в честь легенд отечественного футбола

Болельщики сборной России на матч заключительного 3-го тура группового этапа Кубка конфедераций с командой Мексики, который проходит на стадионе «Казань Арена», подготовили огромный баннер в честь легенд отечественного футбола.
«Гордимся именем великим», — гласит надпись на баннере. На полотне изображены шесть знаменитых игроков из прошлого, первые буквы фамилий которых образуют слово «Россия».
«Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию матча Мексика — Россия. На данный момент в игре счёт не открыт.